Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц интернет магазина. сайт [url=https://calmi.ru/]https://calmi.ru/ [/url]количество категорий: 185 (будет доступно после выполнения тестового задания) Правила наполнения: 3-5 предложения, описывающие категорию В первом предложении должны быть ключевые слова Как минимум, одна ссылка на соседнюю или ...
Написание текста для интернет-сайта по продаже медикаментов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать текст 3000-4000 символов для сайта по продаже Индийских дженериков. С четким соблюдением ТЗ и сроков.
Срок исполнения 1-2 дня. Нужен понимающий в данной области специалист и грамотное синонимизирование текста. Также важно процентное соотношение ключевиков в статье.
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