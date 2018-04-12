Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц ИМ

Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц интернет магазина.

сайт https://calmi.ru/

количество категорий: 185 (будет доступно после выполнения тестового задания)

Правила наполнения:

3-5 предложения, описывающие категорию

В первом предложении должны быть ключевые слова

Как минимум, одна ссылка на соседнюю или вложенную категорию

400-800 символов.

Текущее тестовое задание - подготовить описание к 3-м категориям:

1)Хранение косметики

2)Хранение косметики > Все косметички

3)Хранение косметики > Детские косметички

Пример заполнения одной категории(другая тематика):

Фотофоны для студии станут вашими незаменимыми помощниками, если вы планируете

• фотографировать одежду или крупногабаритные товары

• вести информационный блог в помещении

• создавать ролики в локациях, не существующих в реальном мире, с помощью технологии хромакей

• ваш вариант

Фраза студийный фотофон у многих ассоциируется с профессиональными фотографами и специализированной студией (читается между строк слово ДОРОГО, правда?). Но блогер зачастую простой обыватель, который всячески хочет минимизировать свои расходы на создание контента без потери качества. А как же это сделать? Мы создадим фотостудию у себя дома! Для этого нам понадобятся фоны, свет и крепления для фонов(ссылка).

Фотофон для студии способен в одно мгновение сделать фотографию стильной и дорогой. Если вы ведете продающий аккаунт, то этот раздел для вас.