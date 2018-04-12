Продаю бетон и цемент. Нужна правильно оформленная листовка, также необходимо придать ей привлекательность.
Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц ИМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц интернет магазина.
сайт https://calmi.ru/
количество категорий: 185 (будет доступно после выполнения тестового задания)
Правила наполнения:
3-5 предложения, описывающие категорию
В первом предложении должны быть ключевые слова
Как минимум, одна ссылка на соседнюю или вложенную категорию
400-800 символов.
Текущее тестовое задание - подготовить описание к 3-м категориям:
1)Хранение косметики
2)Хранение косметики > Все косметички
3)Хранение косметики > Детские косметички
Пример заполнения одной категории(другая тематика):
Фотофоны для студии станут вашими незаменимыми помощниками, если вы планируете
• фотографировать одежду или крупногабаритные товары
• вести информационный блог в помещении
• создавать ролики в локациях, не существующих в реальном мире, с помощью технологии хромакей
• ваш вариант
Фраза студийный фотофон у многих ассоциируется с профессиональными фотографами и специализированной студией (читается между строк слово ДОРОГО, правда?). Но блогер зачастую простой обыватель, который всячески хочет минимизировать свои расходы на создание контента без потери качества. А как же это сделать? Мы создадим фотостудию у себя дома! Для этого нам понадобятся фоны, свет и крепления для фонов(ссылка).
Фотофон для студии способен в одно мгновение сделать фотографию стильной и дорогой. Если вы ведете продающий аккаунт, то этот раздел для вас.
- Похожие заказы
- Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет! Нужно написать еще один текст! Все подробности в ЛС! Жду!Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый. Это все аттракционы для развлечений. 1. Танковый бой 2. Мини гольф 3. Виртуальная реальность 4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках 5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках 6. Энгри-бердс рогатка 7. ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать мощное, цепляющее рекламное объявление с картинкой для таргета в инстаграм, конвертирующее клиента на переход на сайт с последующим желанием приобрести продукт( пройти обучающий курс) Ссылка на сайт с описанием курса: http://r2035.com/matrix В объявлении нужно указать ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать статью/и для сайта "Гостиница для животных" Объем от 3000 символов без пробелов. Подробности в личке.Продающие тексты20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, делаю такой сайт [url=http://salmin177.ru/]http://salmin177.ru/[/url]. Нужен человек, который будет анализировать информацию на сайте производителе, и составлять задачу для контент менеджера. В прикрепленном файле образец того, что требуется. По ссылке премер того, что получается на выходе [url=http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza]http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza[/url]Продающие текстынет заявокЗакрыт6 лет назад
Создать пост для размещения в вк с продающим текстом и соответствующим фото. В файле вся информация по фото Озвучивайте сразу стоимость услуг и срок выполнения Фото+эмодзи+текст 500знаков Если работа меня устроит в полном объёме, дальнейшее сотрудничество гарантируюПродающие текстынет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать продающее описание новой услуги. ТЗ и черновик описания услуги прилагается к заданию. На все вопросы готов подробно отвечать. Спасибо!Продающие тексты2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $2
Необходимо написать 4 продающих поста для социальных сетей, стоимость 40 р/пост. Детали исполнителю.Продающие тексты2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Написать продающие объявления (пост) для 3-х видов целевой аудитории. Инфо-продукт. Размер 800-1000, стоимость 50 р/постПродающие тексты5 заявокЗакрыт6 лет назад