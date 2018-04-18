Продающий текст и Прототип лендинга

Продающие текстыЗакрыт13 заявок226 просмотров
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Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику.

Нужно сделать:

- Продающие тексты

- Расположение текста на лендинге

- Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно

Информацию о продукте и компании вышлю исполнителю. Составили достаточно подробное описание.

Если вы прочитали задание и поняли, что требуется сделать, напишите в

отклике "Задание прочитано и понятно". Также укажите ваш бюджет, хотя бы

приблизительный.

6 лет назад
medovik16ru
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад