Продающий текст и Прототип лендинга

Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику.

Нужно сделать:

- Продающие тексты

- Расположение текста на лендинге

- Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно

Информацию о продукте и компании вышлю исполнителю. Составили достаточно подробное описание.

Если вы прочитали задание и поняли, что требуется сделать, напишите в

отклике "Задание прочитано и понятно". Также укажите ваш бюджет, хотя бы

приблизительный.