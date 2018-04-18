Продающий текст и Прототип лендинга

Необходимо подготовить уникальное и продающее описание страниц интернет магазина. сайт [url=https://calmi.ru/]https://calmi.ru/ [/url]количество категорий: 185 (будет доступно после выполнения тестового задания) Правила наполнения: 3-5 предложения, описывающие категорию В первом предложении должны быть ключевые слова Как минимум, одна ссылка на соседнюю или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать прототип для лендинга с продающими текстами для последующей передачи проекта дизайнеру и верстальщику.
Нужно сделать:
- Продающие тексты
- Расположение текста на лендинге
- Составить примерный макет, чтобы дизайнер все понял однозначно
Информацию о продукте и компании вышлю исполнителю. Составили достаточно подробное описание.
Если вы прочитали задание и поняли, что требуется сделать, напишите в
отклике "Задание прочитано и понятно". Также укажите ваш бюджет, хотя бы
приблизительный.
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