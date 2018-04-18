Продающие тексты

Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый. Это все аттракционы для развлечений. 1. Танковый бой 2. Мини гольф 3. Виртуальная реальность 4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках 5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках 6. Энгри-бердс рогатка 7. ...