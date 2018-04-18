Написание продающих статей на правовую тематику

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Написание продающих статей (не копирайт!) на правовуютематику для сайта от первого лица (семейное, трудовое, наследственное, жилищное право, защита прав потребителей, уголовное право). Наличие юридического образования и
понимания тематики. Вдумчивая работа.
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