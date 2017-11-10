Отредактировать фотографию, сделать как на паспорт

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Завершен2 заявки182 просмотра

Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы.

1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере.

2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить.

3. Выровнять верхнюю линию головы (в данный момент макушка обрезана)

4. По возможности удалить руку от подбородка.

В конечном файле размер не меньше, чем 1200х1200 рх.

Лицо ретушировать и редактировать нельзя.

Оплата на яндекс деньги 200 рублей.

8 лет назад
I-Marpol
Игорь 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Заказ выполнен в короткий срок и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!)
Приятно было поработать и пообщаться. Оплата вовремя. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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