Здравствуйте, нужно разработать качественную и захватывающую синемаграмму для рекламы тонального крема "Dermacol" в Instagram. Просьба при отклике прикреплять несколько подобных работ если ранее вы сталкивались с подобными задачами.
Отредактировать фотографию, сделать как на паспорт
Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы.
1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере.
2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить.
3. Выровнять верхнюю линию головы (в данный момент макушка обрезана)
4. По возможности удалить руку от подбородка.
В конечном файле размер не меньше, чем 1200х1200 рх.
Лицо ретушировать и редактировать нельзя.
Оплата на яндекс деньги 200 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо обработать несколько фото: прозрачный фон, один свет, максимальная четкость, одна перспектива.. Бегло оценить можно во вложении.. Оплата только (!) на карту банка РФ ...Завершен8 лет назад
Требуется обработка фотографии .нужно сделать фотографию в греческом стиле ,добавить аксессуарыЗавершен8 лет назад
Есть картинки авто больших размеров. Нужно сделать следущее: Дорисовать фон таким образом, чтобы можно было выделить область с пропорциями 3.2 : 1 c машиной по центру и высота авто было ...Завершен8 лет назад
Требуется обработать 7 фотографий для сайта: - поработать с качеством товара - изменить фон (пример исходника прикладываю, пример на сайте - http://medok.ru/shop/catalog/soputstvuyushchie_tovary/) - отресайзить под 3 размера (700*700, 350*350, 150*150) Формат .jpg ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители! Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки) пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери ...Обработка фотографий113 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить ретушь фото с JPG (с телефона). Вытянуть баланс белого, перспективу и горизонт, что-то сделать с яркой лампочкой на фото, но при этом, чтобы фотографии по-прежнему остались "живыми". Не дорого. Срок исполнения 3 ...Завершен8 лет назад
Необходимо обработать фотграфию, просто сделать цвето.светокоррекцию, небольшую ретушь цвета кожи итдЗавершен8 лет назад
Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Требуется сделать: ПроявкаУбрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не ...Обработка фотографий64 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! нужно обработать фото, изменить фон и доработать цветокоррекцию, образцы прикладываю, фон серый, образец во вложении. Примерное кол-во фото около 100 шт. интересует стоимость и срок.Обработка фотографий19 заявокЗакрыт8 лет назад