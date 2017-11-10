Отредактировать фотографию, сделать как на паспорт

Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы.

1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере.

2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить.

3. Выровнять верхнюю линию головы (в данный момент макушка обрезана)

4. По возможности удалить руку от подбородка.

В конечном файле размер не меньше, чем 1200х1200 рх.

Лицо ретушировать и редактировать нельзя.

Оплата на яндекс деньги 200 рублей.