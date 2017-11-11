Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок275 просмотров

Необходимо выполнить ретушь фото с JPG (с телефона). Вытянуть баланс белого, перспективу и горизонт, что-то сделать с яркой лампочкой на фото, но при этом, чтобы фотографии по-прежнему остались "живыми".

Не дорого. Срок исполнения 3 дня. Пример фото во вложении. Всего 20 фото. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость за всю работу 

8 лет назад
minina_aa
Анна 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Екатерина очень быстрл и очень четко выполнила заказ, постаралась понять его спицифику. Я осталась очень довольна, всем рекомендую!
Очень приятно было сотрудничать! Замечательная заказчица! Своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ !

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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