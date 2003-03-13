Отретушировать 2 фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт43 заявки876 просмотров

Добрый день, необходимо отретушировать 2 фотки для сайта.

Честно скажу, среднего качества. А нужно сделать "Голивуд"

Поэтому нужен профессионал.

Фотки скину по запросу.

8 лет назад
lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров