Ретушь, коррекция цвета, инфографика предметного фото для Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок300 просмотров

Техническое задание для предметного фото "Воздушные шарики":

1. Обработка, ретушь и коррекция цвета под реальные на существующих предметных фото для сайта Amazon. Собрать отдельные шарики разных цветов в один букет для титульного фото на белом фоне.

2. Инфографика с указанием размера, свойст, содержания и преимущества товара.

3. Дизайн нескольких фото с использованием товара в реальных условиях.

Работа срочная. Срок выполнения титульного фото и инфографики 2-3 дня, для фото в реальных условтях 3-5 дней.

8 лет назад
OleksandrHema
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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