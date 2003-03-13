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Ретушь, коррекция цвета, инфографика предметного фото для Amazon
Техническое задание для предметного фото "Воздушные шарики":
1. Обработка, ретушь и коррекция цвета под реальные на существующих предметных фото для сайта Amazon. Собрать отдельные шарики разных цветов в один букет для титульного фото на белом фоне.
2. Инфографика с указанием размера, свойст, содержания и преимущества товара.
3. Дизайн нескольких фото с использованием товара в реальных условиях.
Работа срочная. Срок выполнения титульного фото и инфографики 2-3 дня, для фото в реальных условтях 3-5 дней.
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