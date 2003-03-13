Ретушь, коррекция цвета, инфографика предметного фото для Amazon

Техническое задание для предметного фото "Воздушные шарики":

1. Обработка, ретушь и коррекция цвета под реальные на существующих предметных фото для сайта Amazon. Собрать отдельные шарики разных цветов в один букет для титульного фото на белом фоне.

2. Инфографика с указанием размера, свойст, содержания и преимущества товара.

3. Дизайн нескольких фото с использованием товара в реальных условиях.

Работа срочная. Срок выполнения титульного фото и инфографики 2-3 дня, для фото в реальных условтях 3-5 дней.