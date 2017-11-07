Убрать фон из фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен51 заявка533 просмотра

Необходимо обработать фото велосипедов - сделать белый фон, будет 8 фотографий.

Укажите стоимость за фотографию.

8 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано очень качественно. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад