Обработка фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт64 заявки825 просмотров

Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт.

Требуется сделать:

  • Проявка
  • Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)
  • Осветлить подглазные мешки(если есть)
  • Отбелить зубки(если видно зубы)
Обработка достаточно простая.

Текстуру кожи и волосы трогать не нужно. 

Стоимость за фото до 6 руб.

8 лет назад
tulumba
Ксения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров