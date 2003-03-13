Обработка фото

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Закрыт19 заявок298 просмотров

Здравствуйте! нужно обработать фото, изменить фон и доработать цветокоррекцию, образцы прикладываю, фон серый, образец во вложении. Примерное кол-во фото около 100 шт. интересует стоимость и срок. 

8 лет назад
rusl-l
Руслан 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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