Обложка для группы вк из двух фотографий

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Закрыт44 заявки882 просмотра

Нужно сделать обложку для группы вконтакте из пары фотографий тематики "ФИТНЕС"

8 лет назад
guest_15085014376558
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров