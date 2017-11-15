Убрать водяной знак с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен48 заявок530 просмотров

Нужно убрать водяной знак с этого фото, не испортив оригинал.

Если это реально, есть еще серия с таким же водяным знаком, которые надо почистить.

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень хорошо сделано, быстро и профессионально. Даже не ожидал)
Очень приятно было работать. Оплата своевременная. РЕКОМЕНДУЮ!

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ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад