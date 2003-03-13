Обтравка

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт17 заявок248 просмотров

нужно качественно!!! вырезать даму...на выходе png. без фона  с сохранением размера файла.... для проверки - голова на синем фоне

волосы должны остаться как есть!!!! не надо скидывать варианты вырезанные волшебной палкой))

7 лет назад
artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров