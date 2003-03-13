Обработка 70 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок151 просмотр

Необходимо поправить размер фото и наложить логотип. 70 фотографий. 

Предложения жду с ценами в лс. Заранее благодарю)

7 лет назад
writer911
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров