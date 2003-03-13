нужно качественно!!! вырезать даму...на выходе png. без фона с сохранением размера файла.... для проверки - голова на синем фоне волосы должны остаться как есть!!!! не надо скидывать варианты вырезанные волшебной палкой))
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ривет.сколько у вас будет стоить профессионально заменить лицо с одних фото на другие? Качество материала оставляет желать лучшего,Профессионально, чтобы не было заметно.пока
Нужно около 20 штук
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