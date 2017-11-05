Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Требуется сделать: ПроявкаУбрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не ...
Обработать фотграфию
Необходимо обработать фотграфию, просто сделать цвето.светокоррекцию, небольшую ретушь цвета кожи итд
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