Обработать фотграфию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок154 просмотра

Необходимо обработать фотграфию, просто сделать цвето.светокоррекцию, небольшую ретушь цвета кожи итд

8 лет назад
faithless0812
Ирина 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Disko
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Быстро и качественно! Очень рекомендую!
Четко, оперативно. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Disko
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото.

    Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Требуется сделать: ПроявкаУбрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не ...

    Обработка фотографий64 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фото

    Здравствуйте! нужно обработать фото, изменить фон и доработать цветокоррекцию, образцы прикладываю, фон серый, образец во вложении. Примерное кол-во фото около 100 шт. интересует стоимость и срок.

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заказ

    ривет.сколько у вас будет стоить профессионально заменить лицо с одних фото на другие? Качество материала оставляет желать лучшего,Профессионально, чтобы не было заметно.пока Нужно около 20 штук

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обтравка

    нужно качественно!!! вырезать даму...на выходе png. без фона  с сохранением размера файла.... для проверки - голова на синем фоне волосы должны остаться как есть!!!! не надо скидывать варианты вырезанные волшебной палкой))

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ретушь, коррекция цвета, инфографика предметного фото для Amazon

    Техническое задание для предметного фото "Воздушные шарики": 1. Обработка, ретушь и коррекция цвета под реальные на существующих предметных фото для сайта Amazon. Собрать отдельные шарики разных цветов в один букет для титульного фото на ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад