Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок176 просмотров

Добрый день!

Необходимо обработать несколько фото: прозрачный фон, один свет, максимальная четкость, одна перспектива.. 

Бегло оценить можно во вложении.. 

Оплата только (!) на карту банка РФ или ЯД. 

Пожалуйста, указывайте стоимость за шт и сроки. 

8 лет назад
Peninsula
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень аккуратно, четко в срок, за разумные деньги! С удовольствием обращусь еще и всем рекомендую)
Точная и адекватная постановка задачи, моментальная оплата, и просто хороший человек, вобщем максимально рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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