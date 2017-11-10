Продлить фон на большом изображении

Есть картинки авто больших размеров.

Нужно сделать следущее:

Дорисовать фон таким образом, чтобы можно было выделить область с пропорциями 3.2 : 1 c машиной по центру

и высота авто было не больше 1/2 высоты всей картинки. Потом изображение будет ужиматься под баннер до 1920x600px

Исходник https://yadi.sk/i/ujU7Ur6t3PXFSU

Пропорции примерно такие: http://joxi.net/bmog1WRUMwznGm тут картинка уменьшена и обозначена зона шириной 1200px

Края ближе к концам можно слегка размыть/сделать эффект движения