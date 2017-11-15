Обработка предметных фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен56 заявок737 просмотров

Требуется обработать 7 фотографий для сайта: 

- поработать с качеством товара

- изменить фон (пример исходника прикладываю, пример на сайте - http://medok.ru/shop/catalog/soputstvuyushchie_tovary/)

- отресайзить под 3 размера (700*700, 350*350, 150*150)

Формат .jpg

Указывайте стоимость за 1 фото и сроки. 

Оплата на сбер, я.деньги.

8 лет назад
sun462008
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IlMi84
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$2
4 дня
Илья, спасибо за столь качественную работу и четкое соблюдение сроков. Всегда на связи, всегда понимаете поставленную задачу, без лишних правок. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, Елена С вами тоже приятно работать

Заявки фрилансеров

IlMi84
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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