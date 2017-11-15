Здравствуйте уважаемые исполнители! Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки) пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери ...
Обработка предметных фото
Требуется обработать 7 фотографий для сайта:
- поработать с качеством товара
- изменить фон (пример исходника прикладываю, пример на сайте - http://medok.ru/shop/catalog/soputstvuyushchie_tovary/)
- отресайзить под 3 размера (700*700, 350*350, 150*150)
Формат .jpg
Указывайте стоимость за 1 фото и сроки.
Оплата на сбер, я.деньги.
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