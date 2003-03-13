Обработка фотографий, для интернет магазина обуви

Здравствуйте уважаемые исполнители!

Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки)

пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию

Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери качества

на примерах будет видно что делали дизайнеры

Планируем долгосрочное сотрудничество, т.к. 3 раза в год приходит товар, и его нужно будет фотографировать и обрабатывать

на данный момент есть очень много фото, примерно месяц работы

PS

прошу писать вашу цену за 1 фото, рассмотрим всех с адекватными ценами