Обработка фотографий, для интернет магазина обуви

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Закрыт113 заявок1162 просмотра

Здравствуйте уважаемые исполнители! 

Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки) 

пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию 

Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери качества 

на примерах будет видно что делали дизайнеры 

Планируем долгосрочное сотрудничество, т.к. 3 раза в год приходит товар, и его нужно будет фотографировать и обрабатывать 

на данный момент есть очень много фото, примерно месяц работы 

PS 

прошу писать вашу цену за 1 фото, рассмотрим всех с адекватными ценами

8 лет назад
KatarinaFust
Екатерина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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