Необходимо выполнить ретушь фото с JPG (с телефона). Вытянуть баланс белого, перспективу и горизонт, что-то сделать с яркой лампочкой на фото, но при этом, чтобы фотографии по-прежнему остались "живыми". Не дорого. Срок исполнения 3 ...
Обработка фотографий, для интернет магазина обуви
Здравствуйте уважаемые исполнители!
Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки)
пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию
Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери качества
на примерах будет видно что делали дизайнеры
Планируем долгосрочное сотрудничество, т.к. 3 раза в год приходит товар, и его нужно будет фотографировать и обрабатывать
на данный момент есть очень много фото, примерно месяц работы
PS
прошу писать вашу цену за 1 фото, рассмотрим всех с адекватными ценами
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