Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords
Что я могу для Вас сделать?
Могу просмотреть Ваш сайт и дать рекомендации по его улучшению (АУДИТ)-совершенно бесплатно!
Могу настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ и Google Adwords ( на поиске и на сайтах-партнерах-РСЯ и КМС).
Могу вести рекламную кампанию-улучшать, оптимизировать, дополнять, для улучшения и контроля результатов.
Почта для связи: [email protected]
Группа ВК: https://vk.com/mojo_reklama_bis
WhatsApp, Viber, Telegram: 8 913 890 94 20
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Вроде нормально отработали, но это было давно и не помню какие результаты были. Всегда была на связи, адекватный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отработали отлично-заказчика рекомендую! Всегда на связи, адекватные требования) Жаль, только результаты так и не проверили - владелец не запустил РК ( или запустил позже без меня).
$50
10 баллов
5 лет назад
Исполнение заказа в срок. Полностью соответствует ожиданиям. Достаточно полная выборка поисковых запросов. Профессиональное формирование объявлений. Конверсии пошли с первой недели. Исполнитель была всегда на связи, осуществляла оперативное консультирование. Качеством исполнения заказа полностью удовлетворен. Рекомендую Марию в качестве исполнителя для подготовки рекламных компаний Яндекс Директ и их сопровождения
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую! Четкое ТЗ, постоянная обратная связь, своевременная оплата. Продолжаем работать)
$50
10 баллов
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Все ок. Быстро, по делу, качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично поработали! Всегда на связи, четкое ТЗ, оплата сразу. Рекомендую)
$10
10 баллов
5 лет назад
Мария сделала все быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Подробное разъяснение задания, быстрая оплата, постоянная обратная связь. Спасибо, приятно с вами работать!
Контекстная реклама
11 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга