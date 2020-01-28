Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords

Что я могу для Вас сделать?

Могу просмотреть Ваш сайт и дать рекомендации по его улучшению (АУДИТ)-совершенно бесплатно!

Могу настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ и Google Adwords ( на поиске и на сайтах-партнерах-РСЯ и КМС).

Могу вести рекламную кампанию-улучшать, оптимизировать, дополнять, для улучшения и контроля результатов.

Почта для связи: [email protected]

Группа ВК: https://vk.com/mojo_reklama_bis

WhatsApp, Viber, Telegram: 8 913 890 94 20