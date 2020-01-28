gokinam

Мария gokinam

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords

Что я могу для Вас сделать? 

Могу просмотреть Ваш сайт и дать рекомендации по его улучшению (АУДИТ)-совершенно бесплатно! 

Могу настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ и Google Adwords ( на поиске и на сайтах-партнерах-РСЯ и КМС). 

Могу вести рекламную кампанию-улучшать, оптимизировать, дополнять, для улучшения и контроля результатов. 

Почта для связи: [email protected]

Группа ВК: https://vk.com/mojo_reklama_bis

WhatsApp, Viber, Telegram: 8 913 890 94 20

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

I-Marpol
Игорь 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создание РК в Яндекс и Google
Вроде нормально отработали, но это было давно и не помню какие результаты были. Всегда была на связи, адекватный специалист. Рекомендую!
Отработали отлично-заказчика рекомендую! Всегда на связи, адекватные требования) Жаль, только результаты так и не проверили - владелец не запустил РК ( или запустил позже без меня).
Ответный отзыв
guest_15837299272098
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Рекламная кампания Яндекс Директ (юр услуги)
Исполнение заказа в срок. Полностью соответствует ожиданиям. Достаточно полная выборка поисковых запросов. Профессиональное формирование объявлений. Конверсии пошли с первой недели. Исполнитель была всегда на связи, осуществляла оперативное консультирование. Качеством исполнения заказа полностью удовлетворен. Рекомендую Марию в качестве исполнителя для подготовки рекламных компаний Яндекс Директ и их сопровождения
Заказчика рекомендую! Четкое ТЗ, постоянная обратная связь, своевременная оплата. Продолжаем работать)
Ответный отзыв
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сбор семантического ядра для контекста
+
+
Ответный отзыв
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Настроить Яндекс Директ для теста ниши
Все ок. Быстро, по делу, качественно. Рекомендую.
Отлично поработали! Всегда на связи, четкое ТЗ, оплата сразу. Рекомендую)
Ответный отзыв
vadimsyzov
Вадим 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Подбор минус слов на английском языке
Мария сделала все быстро и качественно. Рекомендую.
Подробное разъяснение задания, быстрая оплата, постоянная обратная связь. Спасибо, приятно с вами работать!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Контекстная реклама
11 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга