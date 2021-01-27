IOS-приложение на react native или flutter

$1200
Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок1770 просмотров
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Начальная задача: сверстать и реализовать функционал и анимацию приложения для iPAD - просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с админкой для контента и API имеется и функционирует.

Макеты в figma и svg.

Имеется сделанная на 80% версия от предыдущего разработчика, который заболел и не смог продолжить работу.

При разработке под ключ с нуля по макетам - бюджет 90 тр, срок 18 дней (возможна разработка на flutter).

При доделке имеющегося приложения (хороший код и структура) - бюджет 70 тр, срок 18 дней

Оплата только по факту, можно поэтапно или СБР.

Оставляйте примеры работ на react native, без них рассматривать не будем.

Требования:

- front-end разработчик, опытный в верстке и анимации, команды рассматриваются, но приоритетнее индивидуальный разработчик;

- умеет разрабатывать и деплоить мобильные приложения в App Store и Play Market;

- JS, React, React native;

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- понимание архитектуры веб-систем и мобильных приложений;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с react native или flutter.

iOSReactFlutter
3 года назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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