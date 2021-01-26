Сжатие и конвертация видео Dart (Flutter) + ffmpeg.

Необходимо решить задачу сжатия и конвертации видео в мобильном приложении (съемка в приложении/загрузка с телефона) в формат h264 через libx264.

Строго с опытом решения подобных проблем (укажите ссылкой на конкретные проекты в портфолио или иным способом).

Откликнувшихся погрузим в детали проблемы и, по результатам интервью в онлайн формате, выберем исполнителя.