Сжатие и конвертация видео Dart (Flutter) + ffmpeg.

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1549 просмотров
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Необходимо решить задачу сжатия и конвертации видео в мобильном приложении (съемка в приложении/загрузка с телефона) в формат h264 через libx264.

Строго с опытом решения подобных проблем (укажите ссылкой на конкретные проекты в портфолио или иным способом).

Откликнувшихся погрузим в детали проблемы и, по результатам интервью в онлайн формате, выберем исполнителя.

Flutter
3 года назад
MihailZhuravlyov
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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