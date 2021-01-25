Адаптировать iOS приложение под Android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок1987 просмотров
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Мы ищем команду или студию которая возьмется сделать продукт под ключ: приложение на базе Android.На данный момент наше приложение Cosmos Human (https://humancosmos.app/) существует только на платформе iOS. Нам необходимо его полностью адаптировать под Android (дизайн, разработка, тестирование и публикация в PlayMarket).Нам необходима команда со своим проектным менеджером, минимальные требования к команде: 1 разработчик, 1 дизайнер, 1 PM (он же может быть тестировщиком).

Немного о продукте: мы делаем приложение в сфере Mental health&Mindfulness, с чат-ботом - личным помощником, который помогает добиваться целей в разных сферах.

Вознаграждение и сроки работы обсуждаются отдельно с каждой командой.

AndroidiOS
3 года назад
guest_16115747651296
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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