Создать Web-приложение, состоящее всего из одной странички

Создать Web-приложение, состоящее всего из одной страничкиПриложение будет отображать произвольные «деревья» текстовых узлов и предоставлять пользователю возможность добавления новых узлов (корней) и удаления существующих.

Я начинающий программист и требуется помощь с выполнением задания.