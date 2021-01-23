Пару функций для MVP приложения :)

Здравствуйте, заказали доработку приложение, ищу React native разработчика.

Сразу к делу)

Есть две задачи.

Подробнее позже.

Задач на пару-тройку часов разработки.

Мы это делаем для того чтобы "забрать" клиента на долгосрочную работу, и разработка будет длиться минимум 1 год.

Сейчас работаем над MVP (без UI) нужео сделать две фичи, если интересно давайте пообщаемся, ваш рейт нам подходит:)