Пару функций для MVP приложения :)

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки2149 просмотров
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Здравствуйте, заказали доработку приложение, ищу React native разработчика.

Сразу к делу)

Есть две задачи.

Подробнее позже.

Задач на пару-тройку часов разработки.

Мы это делаем для того чтобы "забрать" клиента на долгосрочную работу, и разработка будет длиться минимум 1 год.

Сейчас работаем над MVP (без UI) нужео сделать две фичи, если интересно давайте пообщаемся, ваш рейт нам подходит:)

3 года назад
rustam_alma123
Рустам 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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