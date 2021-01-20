Доработать приложение для голосового чата

Сейчас есть действующее приложение, мы решили его проапгрейдить, чтобы не отвлекатся на апгрейд, приняли решение подключить фрилансера. Детское приложение для изучение алфавита, цифр и тд. У нас есть уже отрисованы все елементы, персона, игровая область. Приложения будет кроссплатформенное, ...