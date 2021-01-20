Написать бэкенд мобильного приложения

Всем привет!

Interexy (https://www.interexy.com) находится в поиске бэкенд разработчика для нашего мобильного приложения (на iOS & Android).

Это бухгалтерское приложение для отслеживания товаров на складе, с возможностью определять товары по категориям и разносить по счетам, планировать и отслеживать затраты, выставлять счета и заказы.

Нам важен коммерческий опыт разработки от 3 лет, высокий уровень разговорного английского (клиент англоговорящий) и опыт работы с AWS и GraphQL (также было бы здорово уметь работать с американскими бух. системами (QuickBooks) или быстро с ними разобраться.

Будем рады сотрудничеству!