Нужна разработка на ЯП Flutter

Требование к приложениюНеобходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга ...
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Опыт flutter коммерческой разработки от полутора лет, до этого опыт ios / android разработки не менее полутора лет.
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