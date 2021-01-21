Нужен бот для мобильной игры Pubg mobile

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1965 просмотров
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Нужен бот для мобильной игры Pubg mobile.

бота можно написать для телефона так и для эмулятора. (разницы нету)

Главная задача бота - выжить. (по деталям в лс)

3 года назад
guest_16112587375373
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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