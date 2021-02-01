Подключить apple id авторизацию в мобильное приложение

$100
Мобильные приложенияЗавершен3 заявки540 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Есть приложение написанное на flutter

Надо только на стороне фронта подключить apple id авторизацию.

Бэк часть уже готова, очень срочно!

Комиссию сервиса беру на себя!

3 года назад
AlexRo72
Рожин 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
iluhin
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
все супер
Всё круто!
  • Похожие заказы

  • Бэкенд (PHP) разработка (мобильное приложение)

    Всем привет!Interexy ([url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.interexy.com%2F]https://www.interexy.com[/url]) находится в поиске PHP разработчика на небольшой проект (около месяца). Что нужно будет делать: написать бэкенд мобильного приложения, связать по апи с существующим вебсайтом. Проект о благотворительности и возможности жертвовать деньги  различным сообществам.Мы ждем ...

    PHP
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простое приложение/игру с кубиками

    2 кубика 2 массива данных по 1 на каждый кубик Пользователь либо жмёт кнопку, либо трясет телефон, происходит анимация вращающихся кубиков Выпадает крупным планом 2 кубика с надписями Должна быть возможность регистрации, статистики, соответственно, на сайте должна быть БДшка, ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Несколько фиксов в Android приложении

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. В существующее мобильного приложение на Java необходимо внести несколько изменений. Всего их 7. Оставляйте заявки, отправлю репозиторий исходника и список фиксов.

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка 2-х функциональностей для MVP приложения (только Андроид)

    Здравствуйте, хотел бы предложить задачку для разработки, буквально две задачки на пару-тройку часов. В целом, проект долгосрочный, но для начала заказчику нужно разработать небольшие задачи.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Пару функций для MVP приложения :)

    Здравствуйте, заказали доработку приложение, ищу React native разработчика. Сразу к делу) Есть две задачи. Подробнее позже. Задач на пару-тройку часов разработки. Мы это делаем для того чтобы "забрать" клиента на долгосрочную работу, и разработка будет длиться минимум 1 год. Сейчас работаем ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение с геолокацией

    Айос/Андройд. Приложение для добавления меток на карте.  Метки так же может найти любой пользователь. Указывайте пожалуйста  сразу цену, от неё буду отталкиваться в дальнейших действиях.  Весь функционал описал выше. Остались одни нюансы.

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно исправить баги в мобильном приложении на React

    Проект уже запущен в целом.  Это мобильное приложение на реакте, уже опубликовано в магазинах ТЗ сейчас состоит в исправлении багов и некоторых улучшениях Править нужно само мобильное приложение, так как бэкэнд более менее существует для старта

    React
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение под Андроид и Айфон.

    Нужно простое приложение которое будет открывать сайт.  1. картинка на ярлык приложение есть.  2. нужно чтобы при открытие приложение открывалась страница из сайта страница входа. 3. на этом все.

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад