Бэкенд (PHP) разработка (мобильное приложение)

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки1972 просмотра
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Всем привет!Interexy (https://www.interexy.com) находится в поиске PHP разработчика на небольшой проект (около месяца). Что нужно будет делать: написать бэкенд мобильного приложения, связать по апи с существующим вебсайтом. Проект о благотворительности и возможности жертвовать деньги  различным сообществам.Мы ждем опыт коммерческой разработки от 2 и разговорный английский B2 (на митингах с англоговорящим клиентом нужно будет говорить).Будем рады сотрудничеству!

PHP
3 года назад
arina_protasenia
Арина 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад