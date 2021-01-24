Бэкенд (PHP) разработка (мобильное приложение)

Всем привет!Interexy (https://www.interexy.com) находится в поиске PHP разработчика на небольшой проект (около месяца). Что нужно будет делать: написать бэкенд мобильного приложения, связать по апи с существующим вебсайтом. Проект о благотворительности и возможности жертвовать деньги различным сообществам.Мы ждем опыт коммерческой разработки от 2 и разговорный английский B2 (на митингах с англоговорящим клиентом нужно будет говорить).Будем рады сотрудничеству!