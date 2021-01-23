Несколько фиксов в Android приложении

Здравствуйте, хотел бы предложить задачку для разработки, буквально две задачки на пару-тройку часов. В целом, проект долгосрочный, но для начала заказчику нужно разработать небольшие задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
В существующее мобильного приложение на Java необходимо внести несколько изменений. Всего их 7.
Оставляйте заявки, отправлю репозиторий исходника и список фиксов.
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