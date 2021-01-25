Скриншотер со всплывающим окном для Android и для iOS

Задача: Создание скриншотера для Android и для iOS со всплывающем окном поверх прочих приложений

для Android

вариант 1: нужен скриншот, его используем как background окна, которое поверх всех отрисовывается на экране телефона, и в этом окне реализовывается функционал выбора нужной области или нужных объектов с использованием пермишн для рисования поверх всех окон.Возможно через window manager, т.е. нарисовать окно через window manager и в нём делать дополнительные операции.

вариант 2: возможно использовать accessibility, и через него рисовать поверх всех окон, чтобы в дальнейшем выполнять детект объектов на экране.