Читалка на андроиде

Нужна программка, которая будет читать текстовые файлы с песнями и иметь поиск.

Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости.

Они будут лежать на сервере, а в программе можно указать ссылку, по которой можно файлы обновить.