Читалка на андроиде

[b]Задача:[/b] Создание скриншотера для Android и для iOS со всплывающем окном поверх прочих приложений [u][b]для Android [/b][/u] [b]вариант 1:[/b] нужен скриншот, его используем как background окна, которое поверх всех отрисовывается на экране телефона, и в этом окне реализовывается функционал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программка, которая будет читать текстовые файлы с песнями и иметь поиск.
Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости.
Они будут лежать на сервере, а в программе можно указать ссылку, по которой можно файлы обновить.
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