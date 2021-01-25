Нужно приложение проверки покупки на андроид для Google Play

Необходимо реализовать серверное приложение с описанным далее функционалом.

Сервер, по запросу мобильного приложения (далее приложение), должен проверять валидность покупки (внутри приложения), через Google Api. полученный ответ от api сервер должен переправить в качестве ответа на запрос приложения. Так же к ответу необходимо добавить поле status, содержащее 0 если все прошло успешно и информация от апи была получена, или статус 1 если что то пошло не так. Сервер должен отвечать в json формате.

Я так понимаю это оно https://developer.android.com/google/play/billing/security