Мы ищем команду или студию которая возьмется сделать продукт под ключ: приложение на базе Android.На данный момент наше приложение Cosmos Human ([url=https://humancosmos.app/]https://humancosmos.app/[/url]) существует только на платформе iOS. Нам необходимо его полностью адаптировать под Android ...
Нужно приложение проверки покупки на андроид для Google Play
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Необходимо реализовать серверное приложение с описанным далее функционалом.
Сервер, по запросу мобильного приложения (далее приложение), должен проверять валидность покупки (внутри приложения), через Google Api. полученный ответ от api сервер должен переправить в качестве ответа на запрос приложения. Так же к ответу необходимо добавить поле status, содержащее 0 если все прошло успешно и информация от апи была получена, или статус 1 если что то пошло не так. Сервер должен отвечать в json формате.
Я так понимаю это оно https://developer.android.com/google/play/billing/security
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