Доработка мобильного нативного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки2291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется доработка существующего нативного приложения. 2 этапа работ по доработкам (предметное ТЗ Заказчика по каждому этапу во вложении). Работа с бэкэнд+IOS+Android.  Бэкенд: NodeJS, Express, Firebase Firestore Андроид: Kotlin, Firebase, MVP, Dagger, RxJava iOS: Swift Admin: VueJS, Firebase понадобится дизайн Предложите стоимость часа работ и количество часов с разбивкой по этапам. Работаем по договору. Благодарю

3 года назад
guest_16116956409798
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сжатие и конвертация видео Dart (Flutter) + ffmpeg.

    Необходимо решить задачу сжатия и конвертации видео в мобильном приложении (съемка в приложении/загрузка с телефона) в формат h264 через libx264. Строго с опытом решения подобных проблем (укажите ссылкой на конкретные проекты в портфолио или иным способом). Откликнувшихся ...

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сжатие и конвертация видео Dart (Flutter) + ffmpeg.

    Необходимо решить задачу сжатия и конвертации видео в мобильном приложении (съемка в приложении/загрузка с телефона) в формат h264 через libx264. Строго с опытом решения подобных проблем (укажите ссылкой на конкретные проекты в портфолио или иным способом). Откликнувшихся ...

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить мобильное приложение (связать с сайтом)

    Добрый день. Для избежания спама, начните ваше предложение со слов "Бангладеш, Добрый день" Итак, купили тему - https://codecanyon.net/item/foodtiger-food-delivery-multiple-restaurants/26296970?_ga=2.233426590.1465844855.1607773106-1755768375.1605632244 Установили, настроили и сейчас все работает на ура. Для этой темы - есть и готовое мобильное приложение - https://codecanyon.net/item/food-delivery-reactnative-foodtiger/26796029?s_rank=2 Задача - помочь ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать простой андроид шаблон WebView (React Native)

    $100

    Доброго времени суток. Требуется ответственный Junior андроид разработчик для разработки типовых webview приложений. Работа не сложная. В перспективе возможно постоянное взаимовыгодное сотрудничество. Так как подобных приложений нужно будет делать в достаточном количестве.Вкратце суть задания - нужно сделать простое webview ...

    React
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Fitness app.

    Создание мобильного приложения для фитнес тренировки.Мобильное приложение должен содержать: возможность проведения онлайн тренировки; воспроизведения видео; база рецептов здорового питания; автоматическое приспособление тренировок с целями пользователя.Интеграция с Smartwach.Мобильное приложение под Android и iOS.Интеграция с АPI.База данных.

    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно приложение проверки покупки на андроид для Google Play

    Необходимо реализовать серверное приложение с описанным далее функционалом. Сервер, по запросу мобильного приложения (далее приложение), должен проверять валидность покупки (внутри приложения), через Google Api. полученный ответ от api сервер должен переправить в качестве ответа на запрос ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптировать iOS приложение под Android

    Мы ищем команду или студию которая возьмется сделать продукт под ключ: приложение на базе Android.На данный момент наше приложение Cosmos Human ([url=https://humancosmos.app/]https://humancosmos.app/[/url]) существует только на платформе iOS. Нам необходимо его полностью адаптировать под Android ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать Web-приложение, состоящее всего из одной странички

    $50

    Создать Web-приложение, состоящее всего из одной страничкиПриложение будет отображать произвольные «деревья» текстовых узлов и предоставлять пользователю возможность добавления новых узлов (корней) и удаления существующих. Я начинающий программист и требуется помощь с выполнением задания.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Читалка на андроиде

    Нужна программка, которая будет читать текстовые файлы с песнями и иметь поиск. Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости. Они будут лежать на сервере, а в программе можно указать ссылку, ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад