Доработка мобильного нативного приложения

Дизайн Мобильного приложения
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требуется доработка существующего нативного приложения. 2 этапа работ по доработкам (предметное ТЗ Заказчика по каждому этапу во вложении). Работа с бэкэнд+IOS+Android. Бэкенд: NodeJS, Express, Firebase Firestore Андроид: Kotlin, Firebase, MVP, Dagger, RxJava iOS: Swift Admin: VueJS, Firebase понадобится дизайн Предложите стоимость часа работ и количество часов с разбивкой по этапам. Работаем по договору. Благодарю
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