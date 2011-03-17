J2ME Blackberry Developer

Нужен разработчик приложений под iPhone (Objective-C) Требования: * Уверенные знания: Objective-C,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Iphone: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика.
О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является
продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки
препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ходом мыслей.
Продолжительность проекта: 3 месяца
Профессиональные требования:
>_ опыт работы с J2ME более 2-х лет;
>_ опыт написания приложений под Blackberry;
>_ владение английским языком на уровне чтения тех. документации и переписки.
Обращайтесь за дополнительной информацией
[email protected] | mobile +38 (067) 712-74-62 | skype julia.patsenkova
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