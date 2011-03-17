J2ME Blackberry Developer

Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика.

О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является

продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки

препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ходом мыслей.

Продолжительность проекта: 3 месяца

Профессиональные требования:

>_ опыт работы с J2ME более 2-х лет;

>_ опыт написания приложений под Blackberry;

>_ владение английским языком на уровне чтения тех. документации и переписки.

Обращайтесь за дополнительной информацией

[email protected] | mobile +38 (067) 712-74-62 | skype julia.patsenkova