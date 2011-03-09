Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Iphone developer (Киев)
Есть возможность работать удалённо или не полный рабочий день.
Проект - разработка игр на платформе Андроид и IOS для ведущей компании в области онлайн игр, наших партнеров. Так же имеется несколько проектов которые еще только стартуют.
Работа интересная и динамичная, очень много возможностей для самореализации и обучения, соответственно и ответственности.
Responsibilities:
new mobile applications development
adding features to existing applications
working in a team
Knowledge and skills:
strong OOP skills
knowledge in modern technologies
working experience as iPhone developer
examples of AppStore approved applications is necessary
experience in J2ME, Android - an advantage
experience with web on Mobile (advantage to HTML 5) - an advantage
Personal qualities:
being able to work in a team and distributed teams
being able to improve their own skills and knowledge to explore the subject area
creativity
ability to learn
ability to work both in team and independently
Benefits:
professional and personal development
comfortable working environment
paid vacation
paid sick leaves
full medical insurance
quarterly and yearly performance-based bonuses
free lunches provided
English courses
С уважением,
Татьяна Бондаренко
067-761-69-09
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