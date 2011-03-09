Iphone developer (Киев)

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Iphone developer (Киев)

Есть возможность работать удалённо или не полный рабочий день.

Проект - разработка игр на платформе Андроид и IOS для ведущей компании в области онлайн игр, наших партнеров. Так же имеется несколько проектов которые еще только стартуют.

Работа интересная и динамичная, очень много возможностей для самореализации и обучения, соответственно и ответственности.

Responsibilities:

new mobile applications development

adding features to existing applications

working in a team

Knowledge and skills:

strong OOP skills

knowledge in modern technologies

working experience as iPhone developer

examples of AppStore approved applications is necessary

experience in J2ME, Android - an advantage

experience with web on Mobile (advantage to HTML 5) - an advantage

Personal qualities:

being able to work in a team and distributed teams

being able to improve their own skills and knowledge to explore the subject area

creativity

ability to learn

ability to work both in team and independently

Benefits:

professional and personal development

comfortable working environment

paid vacation

paid sick leaves

full medical insurance

quarterly and yearly performance-based bonuses

free lunches provided

English courses

С уважением,

Татьяна Бондаренко

067-761-69-09

[email protected]

www.recruit-alliance.kiev.ua

13 лет назад
tanysha
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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