Разработчик для мобильной платформы Windows Phone7

Необходимые знания и навыки: - Знания iOS SDK - Опыт программирования под iPhone - Английский (intermediate+) - Отличные знания ООП; Работа на проекте для заказчика из США Можем предложить как полную занятость, так и фриланс
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Требуется разработчик мобильных приложений и игр, для мобильной платформы Windows Phone 7 на удаленную работу.
Требования: знание C++, C#, стремление и желание освоить новое перспективное направление.
Опыт работы необязателен.
Оплата попроектная.
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