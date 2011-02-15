Разработчик для мобильной платформы Windows Phone7

Вы нам подходите‚ если: Вы активный и целеустремленный человек Заинтересованы в перспективе роста Готовы работать на сложных‚ но интересных проектах Для Вас важна приятная атмосфера в коллективе Мы предлагаем Вам работу в молодом и энергичном коллективе: Мы создадим все условия для ...