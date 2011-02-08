Разработчик приложения для iOS/Android в СПб

Вы нам подходите‚ если:

Вы активный и целеустремленный человек

Заинтересованы в перспективе роста

Готовы работать на сложных‚ но интересных проектах

Для Вас важна приятная атмосфера в коллективе

Мы предлагаем Вам работу в молодом и энергичном коллективе:

Мы создадим все условия для Вашего труда

Мы пробуем «безумные» идеи и воплощаем их

Обучаем внутри агентства

Поддерживаем своих сотрудников в личных увлечениях

Хотите развиваться вместе с нами?! Делать чуть больше, чем приложения и игры?!

То высылайте свое резюме, портфолио на e-mail: [email protected]