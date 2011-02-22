Необходимо "прикрутить" админку, внести текст/изображения, установить и настроить шаблон на хостинге – http://www.templatemonster.com/ru/moto-cms-html-templates-type/46402.html
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо "прикрутить" админку, внести текст/изображения, установить и настроить шаблон на хостинге – http://www.templatemonster.com/ru/moto-cms-html-templates-type/46402.html
Вы нам подходите‚ если: Вы активный и целеустремленный человек Заинтересованы в перспективе роста Готовы работать на сложных‚ но интересных проектах Для Вас важна приятная атмосфера в коллективе Мы ...