Программист /разработчик приложений для iPhone и i

Ищем программиста/разработчика для создания приложений для iPhone и iPad, платформы Android, и других Smart phone. В идеале му ищем программиста в качестве партнера для сотрудничества, Вы получаете % от продаж. Можем также рассмотреть не партнерские, а проектные отношения за договоренноую фиксированную плату по каждому проекту. Если Вас заинтересовало предложение, то пришлите письмо на ящик: [email protected]