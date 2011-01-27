Программист /разработчик приложений для iPhone и i

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Ищем программиста/разработчика для создания приложений для iPhone и iPad, платформы Android, и других Smart phone. В идеале му ищем программиста в качестве партнера для сотрудничества, Вы получаете % от продаж. Можем также рассмотреть не партнерские, а проектные отношения за договоренноую фиксированную плату по каждому проекту. Если Вас заинтересовало предложение, то пришлите письмо на ящик: [email protected]

13 лет назад
shoofl
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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