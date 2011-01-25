Нужны разработчики приложений для Android

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Интересует разработка приложений для Sony Ericsson Украина для их Android сматфонов

Для начала мне нужно определится по стоимости и возможностям.

Напиши грубые цены и сроки (каждое отдельно) по приложениям следующего уровня:

1. http://www.droidnews.ru/clubalance-vidzhet-dlya-monitoringa-sredstv-na-schete-podrobnaya-statistika

2. http://www.droidnews.ru/go-weather-karmannyy-prognoz-pogody

3. http://www.droidnews.ru/blue-skies-live-wallpaper-na-sedmom-nebe-ot-schastya

4. http://www.droidnews.ru/worms-voinstvennye-chervyaki

5. http://www.facebook.com/pages/Sony-Ericsson-v-Ukraini/155761164439115?v=app_120888937979312

Заинтересованы в длительном сотрудничестве.

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Android
13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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