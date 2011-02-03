Разработчик приложений для iPhone

Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян). Обязанности стандартные: выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке ...
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Ищем специалиста в области разработки программной части приложений для iPhone.
Работа удаленная.
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