Разработчик приложений под iPhone/iPad

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки266 просмотров
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Нужен разработчик приложений под iPhone/iPad.

Требования:

- Уверенные знания и навыки: Objective-C,ООП.

- Языки: английский технический,

средний разговорный уровень.

Опыт:

- В разработке ПО: больше 3 лет

- под Iphone/iPad: больше 1 года

Личные качества:

- ответственность

- коммуникабельность

- инициативность

- умение работать самостоятельно

Работа удаленная.

Занятость по возможности полная. (Обговариемо)

13 лет назад
DmFedorov
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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