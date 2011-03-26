Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
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Нужен разработчик приложений под iPhone (Objective-C)
Требования:
* Уверенные знания: Objective-C,ООП.
* Языки: английский - хорошее письмо и чтение,
средний разговорный уровень.
* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +
* Oпыт под Iphone: 1 года +
Личные качества: ответственность,
коммуникабельность, инициативность,
умение самостоятельно работать.
Желателен:
* Опыт в написании технической документации на английском.
* Преимущества: знающим C++ или Java.
Работа удаленная.
Занятость от пол-ставки до полной.
Резюме высылать на: [email protected]
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