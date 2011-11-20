Разработчик web приложений по Iphone.

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Нужен разработчик web приложений по Iphone.

Требования:

* Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП.

* Языки: английский - хорошее письмо и чтение,

средний разговорный уровень.

* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +

* Oпыт web под Iphone: 1 года +

Личные качества: ответственность,

коммуникабельность, инициативность,

умение самостоятельно работать.

Желателен:

* Опыт в написании технической документации на английском.

Преимущества: знающим C++ или Java.

Работа удаленная.

Занятость от пол-ставки до полной.

12 лет назад
dochent
47 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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