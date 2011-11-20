Необходимые знания и навыки: - Знания iOS SDK - Опыт программирования под iPhone - Английский (intermediate+) - Отличные знания ООП; Работа на проекте для заказчика из США Можем предложить как полную занятость, так и фриланс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик web приложений по Iphone.
Требования:
* Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП.
* Языки: английский - хорошее письмо и чтение,
средний разговорный уровень.
* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +
* Oпыт web под Iphone: 1 года +
Личные качества: ответственность,
коммуникабельность, инициативность,
умение самостоятельно работать.
Желателен:
* Опыт в написании технической документации на английском.
Преимущества: знающим C++ или Java.
Работа удаленная.
Занятость от пол-ставки до полной.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен программист для доработки и изменений имеющихся приложений. В основном нужно будет "натягивать" дизайн на имеющиеся приложения. Все графические элементы предоставляются. Оплата по проектная. Для связи: [email protected] skype: krijnacrЗакрыт13 лет назад
Нужен разработчик приложений под iPhone/iPad. Требования: - Уверенные знания и навыки: Objective-C,ООП. - Языки: английский технический, средний разговорный уровень. Опыт: - В разработке ПО: больше 3 лет - под Iphone/iPad: больше 1 года Личные качества: - ответственность - коммуникабельность - инициативность - умение ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработчик мобильных приложений и игр, для мобильной платформы Windows Phone 7 на удаленную работу. Требования: знание C++, C#, стремление и желание освоить новое перспективное направление. Опыт работы необязателен. Оплата попроектная.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт13 лет назад
Вы нам подходите‚ если: Вы активный и целеустремленный человек Заинтересованы в перспективе роста Готовы работать на сложных‚ но интересных проектах Для Вас важна приятная атмосфера в коллективе Мы предлагаем Вам работу в молодом и энергичном коллективе: Мы создадим все условия для ...Закрыт13 лет назад
Ищем специалиста в области разработки программной части приложений для iPhone. Работа удаленная.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем программиста/разработчика для создания приложений для iPhone и iPad, платформы Android, и других Smart phone. В идеале му ищем программиста в качестве партнера для сотрудничества, Вы получаете % от продаж. Можем также рассмотреть не партнерские, ...Закрыт13 лет назад
Интересует разработка приложений для Sony Ericsson Украина для их Android сматфонов Для начала мне нужно определится по стоимости и возможностям. Напиши грубые цены и сроки (каждое отдельно) по приложениям следующего уровня: 1. ...Закрыт13 лет назад
Нужен разработчик для Андорид Платформ на удаленное исполнения разных задач для платформы. Опыт обязателен.Закрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется фрилансер для разработки ПО для IPhone. Тематика программ будет меняться. Требования: # знание протокола HTTP # базовые знания XML HTML JavaSсript SQL # знание принципов и паттернов объектно-ориентированного программирования и дизайна # Зарплата обсуждается # Опыт разработки на C/C++ # ...Закрыт13 лет назад